Rapid, Hirscher, ORF: Pressefreiheit in Gefahr?

Wie ist es um den Zustand der Pressefreiheit in Österreich bestellt? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Journalismus und PR? Und welche Auswirkungen auf die Zukunft des Journalismus können Aktionen wie die jetzt schon legendäre „Wut-Pressekonferenz“ des FC Bayern haben. Diese krone.tv-Reportage versucht, all diesen Fragen explizit am Beispiel Sport auf den Grund zu gehen. Michael Fally spricht darüber mit: Rapid-Sportchef Fredy Bickel, Rapid-Pressechef Peter Klinglmüller, Marcel Hirschers Medienmanager Stefan Illek, Ex-ORF-Sportchef Hans Huber und PR-Forscher Jens Seiffert-Brockmann (siehe Video oben).