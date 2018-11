Taxi-Prügelei: 50 Tage Haft für Dänemark-Star

Auch Verratti im Fokus

Ebenfalls mit dem Gesetz in Konflikt geriet in Frankreich Marco Verratti. Der Mittelfeldspieler von Paris St. Germain hatte bei einer Verkehrskontrolle in den Morgenstunden am Mittwoch zu viel Alkohol im Blut. Laut „L‘Equipe“ soll er von der Polizei in eine Ausnüchterungszelle gesteckt und dann entlassen worden sein.