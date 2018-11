Ben Affleck verknallt in Herzogin Meghans Freundin

Die rassige 37-Jährige ist keine Unbekannte in Hollywood, spielte unter anderem in Serien wie „Vampire Diaries“, „True Blood“ und ist aktuell in „Arrow“ zu sehen. Und Gavankar darf eine ganz besondere Frau zu ihren besten Freundinnen zählen - nämlich Herzogin Meghan. Vor 15 Jahren lernten sich die beiden Schauspielerinnen in Los Angeles kennen und halten bis heute Kontakt. Auch bei Meghans Märchenhochzeit mit Prinz Harry gehörte die Beauty zu den geladenen Gästen.