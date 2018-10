Ben Affleck und Jennifer Garner sind geschieden

Scheidung durch Privatrichter

Bis Ende des Jahres wollte sie auch auf dem Papier nicht mehr die Frau des Filmstars sein. Dieser Wunsch ist laut „People“ am Freitag in Erfüllung gegangen. Die 46-Jährige und der „Batman“-Darsteller sollen sich laut dem Magazin mit ihren Anwälten in Jens Haus getroffen haben. Auch ein „Private Judge“, also ein Privatrichter, soll dabei anwesend gewesen sein. Dabei handelt es sich um eine neutrale Person mit juristischem Hintergrund, die eine ähnliche Befugnis wie ein herkömmlicher Richter hat und außerhalb des Gerichts eine Entscheidung fällen darf. Demnach sind die beiden Schauspieler nun offiziell kein Ehepaar mehr.