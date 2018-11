GAK-Held Elsneg: Doppelpack trotz Kreuzbandriss

Der Ex-Italien-Legionär wurde in Minute 76 in die Schlacht geworfen, mutierte zehn Minuten später zum tragischen Helden. Erst verlängerte er einen Heil-Freistoß ins Tor, nur eine Minute später hämmerte er nach einem Konter den Ball zum 3:0 in die Maschen. Dann der Schock: Das Knie spielt doch nicht mit - Elsneg musste runter.