Hirscher und Gasser sind die Sportler des Jahres!

FC Red Bull Salzburg ist Mannschaft des Jahres:

Fünfter Meistertitel in Folge, Einzug in das Halbfinale der UEFA Europa League: Eine Saisonbilanz, die nicht nur die Salzburger Fußball-Fans begeisterte, sondern auch die heimischen Sportjournalisten überzeugte. Der FC Red Bull Salzburg gewann mit 927 Punkten vor dem Hockey Nationalteam (416 Punkte) und dem Tischtennis-Duo Robert Gardos/Daniel Habesohn mit 335 Punkten. Auf Rang vier landete der Rodel-Doppelsitzer Peter Penz/Georg Fischler mit 297 Punkten vor dem Tennis-Davis-Cup-Team (260). Stellvertretend für die Erfolgsmannschaft nahmen Jung-Star Hannes Wolf sowie Geschäftsführer Stephan Reiter den Hero für die Mannschaft des Jahres entgegen - die Salzburger hatten zeitgleich im ÖFB-Cup in Lustenau anzutreten.