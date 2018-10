Neo-Coach Solari fordert von Real-Stars „Cojones“

„Ich fand eine Gruppe mit Schmerzen vor, die aber begierig darauf ist, die Lage umzukehren“, sagte Solari gegenüber Reportern nach dem ersten Training. Am Montag hatte der bisherige Coach der B-Mannschaft den nur 139 Tage im Amt gewesenen Julen Lopetegui - vorübergehend - beerbt. Schon am Mittwoch gastieren die Königlichen, die in der Liga abgeschlagen auf Rang neun liegen, in der Copa del Rey bei Drittligist Melilla. Die Idealvorstellung für das Pokal-Gastspiel in der spanischen Exklave sei es, so Solari, Charakter zu zeigen. „Der Plan ist es, in Melilla ‚Cojones‘ (zu Deutsch: Eier) zu zeigen und zu gewinnen‘", tönt der neue Trainer.