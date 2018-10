Küblböcks Vater: „War unterlassene Hilfeleistung“

In den vergangenen Wochen habe die Familie still um ihren Sohn getrauert. Eine eigene Trauerfeier ist bisher nicht geplant. Und auch eine Grabstätte werde es für Daniel nicht so schnell geben. „Ein Grab ohne die Person, um die es geht, wollen wir nicht. Daniel ist in unseren Herzen, in unserem Haus stehen überall Bilder von ihm.“