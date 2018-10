Adios! Real Madrid feuert Trainer Lopetegui

Nach Medienberichten will Klubboss Florentino Perez den joblosen Italiener Antonio Conte oder den derzeit bei Manchester United unglücklichen Ex-Real-Coach Jose Mourinho als Nachfolger und bereits 13. Trainer in seiner Ära holen. Zwei Männer, die wegen ihrer autoritären Persönlichkeiten berühmt-berüchtigt sind. Bis es zu einer Einigung kommt, wird Solari für das Team verantwortlich sein. Der 42-jährige Argentinier wird fix am Mittwoch im Cupspiel bei Melilla und wohl auch noch am Samstag im Ligaduell mit Real Valladolid auf der Bank sitzen.