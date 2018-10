WAC kehrt gegen St. Pölten auf Siegerstraße zurück

Im Lauf des Spiels setzte Regen ein, die wankenden St. Pöltner erfingen sich etwas. Pak Kwang-ryong prüfte mit einem Fernschuss Alexander Kofler (39.), auch Taxiarchis Fountas klopfte beim WAC-Torhüter an (44.). Nach Seitenwechsel schlug Orgill in sehenswerter Manier zu. Der Jamaikaner, aus abseitsverdächtiger Position gestartet, bugsierte in seinem 50. Bundesliga-Spiel eine Flanke von Liendl nach einem Ballverlust der St. Pöltner in der eigenen Hälfte akrobatisch ins Netz. Der WAC kontrollierte das Spiel in der Folge weiter, Lukas Schmitz zwang Riegler am kurzen Eck neuerlich zu einer starken Abwehr (73.).