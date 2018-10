Salzburgs Lainer ist längst reif für einen Topklub

Wie ein Duracell-Hase lief Stefan Lainer auf und ab. Gehörte bei Salzburgs 3:0-Siegs Rosenborg zu den Besten, war vor allem in Hälfte eins an fast allen Angriff beteiligt. Seit Wochen agiert „Stevie“ in Topform, gibt Bewerbungsschreiben für Europas Top-Klubs ab. Zu einem solchen hätte er im Sommer wechseln wollen. Napoli klopfte an, Trainer Carlo Ancelotti erklärte dem Seekirchener, ihn an den Vesuv locken zu wollen.