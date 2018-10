Gedanke an Hirscher: Shiffrins verrückter Traum

Für Mikaela Shiffrin (23) beginnt heute das Projekt Gesamt-Weltcup Nummer 3 - und ein kleines bisschen denkt sie dabei auch an Marcel Hirscher. Sonnencreme schlägt Skiwachs. Am Tag vor dem Start des Ski-Winters hatte sich der Sommer noch einmal in Sölden breitgemacht. Und auch Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin fühlte sich mitten in den Tiroler Bergen an ihren Urlaub auf Martinique erinnert.