Blau-Weiß siegt bei Austria, aber Wirbel um Lizenz

Wattens hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga am Freitagabend erfolgreich verteidigt. Die Tiroler feierten zum Auftakt der 12. Runde bei Aufsteiger Amstetten einen 2:0-Erfolg und liegen damit in der Tabelle weiterhin zwei Punkte vor Verfolger Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher, die um keine Bundesliga-Lizenz ansuchen werden, besiegten die Young Violets in einer packenden Partie mit 6:3.