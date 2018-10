„Eine Schande!“ Kristoffersen attackiert Verband

Kurz vor dem Saisonauftakt klagt der norwegische Skistar Henrik Kristoffersen an, dass er aufgrund des Verbots eines eigenen Kopfsponsors am Ski-Helm nicht die Möglichkeiten vorfinde wie ein Marcel Hirscher oder ein Alexis Pinturault. „Es ist eine Schande, was bei Aksel und mir abläuft. Aksel würde sich Unterstützung verdienen, ich würde es mir verdienen“, schimpft Kristoffersen.