Salzburg zerlegt Trondheim mit Dabbur-Doppelpack!

Leipzig siegt, Bullen Leader

Im Parallel-Spiel der Gruppe B gewann Schwestern-Klub Leipzig gegen Celtic Galsgow mit 2:0. Matheus Cunha (31.) nach Flanke von Marcel Sabitzer und Bruma (35.) haben getroffen. Damit führt Österreichs Serienmeister die Tabelle mit neun Punkten vor Leipzig (6), Celtic Glasgow (3) und Trondheim (0) an. Bei den Leipzigern standen die ÖFB-Internationalen Marcel Sabitzer und Konrad Laimer in der Startelf, Stefan Ilsanker kam nach einer Stunde für Landsmann Sabitzer aufs Feld. Im Rückspiel in zwei Wochen im Celtic-Park kann RB mit einem weiteren Erfolg eine Vorentscheidung in der Aufstiegsfrage schaffen.