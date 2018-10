Spiele-Vorschau: Die besten Games im November

Ein kontrastreiches Programm erwartet Gamer dann ab dem 20. November. Zum einen veröffentlicht EA mit „Battlefield V“ den nächsten Ableger seines Ego-Shooters für PC, PS4 und Xbox One, der im Gegensatz zum diesjährigen „Call of Duty: Black Ops 4“ auch eine Einzelspieler-Kampagne beinhaltet. Zum anderen schickt Astragon seinen „Landwirtschafts-Simulator 19“ auf PS4, Xbox One, PC und Mac ins Feld. Last, but not least lädt THQ Nordic mit „Wreckfest“ zum Straßenkampf. Der geistige Nachfolger zu Rennspielen wie „FlatOut“ oder „Destruction Derby“ erscheint für PC, PS4 und Xbox One.