Als der Briefbomben-Terror Österreich erschütterte

In den USA sorgen kurz vor den Kongresswahlen Pakete mit Sprengsätzen an demokratische Politiker für Aufregung. Auch Österreich ist schon einmal von einer Briefbombenserie erschüttert worden: In den 1990er-Jahren verschickte der Rechtsradikale Franz Fuchs innerhalb von fast vier Jahren 25 Briefbomben und deponierte zwei Rohrbomben. Bei seinem schwersten Attentat in Oberwart starben vier Menschen.