„Trump muss sehen, dass seine Worte Folgen haben“

Das bei CNN in New York abgefangenes Päckchen war nach Angaben der Polizei eine Briefbombe. Es habe weißes Pulver und einen funktionsfähigen Sprengsatz enthalten. CNN wird von Trump immer wieder als Verbreiter von Falschnachrichten geschmäht. Das Time-Warner-Gebäude in New York, in dem CNN untergebracht ist, wurde am Mittwoch evakuiert.