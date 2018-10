Fall Khashoggi: Schluss mit westlicher Doppelmoral

Die Scheinheiligkeit des Westens

Ja, Außenpolitik besteht in der Realität wohl mehr aus strategischen als aus moralischen Überlegungen. Das in Sachen wirtschaftlichem Nutzen für den Westen im Wesentlichen irrelevante Nordkorea lässt sich eben besser für seine menschenrechtsverachtende Politik ächten als ein strategisch wichtiger Bündnispartner - und sei er auch noch so ein Schurkenstaat. Wollen wir aber mit unseren moralischen Ansprüchen an andere in Hinkunft noch ernst genommen werden, ist es an der Zeit, dass wir diese auch selbst ernst nehmen.