Saudi-Arabien: Aktivistin droht Enthauptung

„Hinrichtungen sollen als Abschreckung dienen“

Derzeit sitzen in Saudi-Arabien laut Angaben der European Saudi Organization for Human Rights 51 politische Gefangene in den Todeszellen. Ali Adubusi, Vorsitzender der Organisation, befürchtet auch für Esra al Ghamgam und ihren Ehemann das Schlimmste. „Die Hinrichtung politischer Gefangener wird seit dem Arabischen Frühling verstärkt als Abschreckung eingesetzt“, sagte er gegenüber dem „Digital Journal“. In Saudi-Arabien kann die Todesstrafe bei Kapitalverbrechen wie Mord oder Drogenschmuggel verhängt werden, aber auch für sehr schwammig umrissene Begriffe wie „Rebellion“, „Terrorismus“ oder „Hexerei“. Auch für Blasphemie oder den „Abfall vom Glauben“ sieht das islamische Recht die Todesstrafe vor. Bis Mai 2018 wurden bereits 48 Menschen hingerichtet.