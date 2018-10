NFL-Champion Philadelphia verliert, Rams siegen

Rekord

Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints hat als erst vierter Spieler in der NFL-Geschichte die Marke von 500-Touchdown-Pässen durchbrochen. Beim 24:23 gegen die Baltimore Ravens konnte er zwei Pässe in der Endzone an den Mann bringen. Der 39-jährige Texaner steht nun bei 501-Touchdown-Pässen.