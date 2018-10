Marathon-Rede zum Start: Henry war es peinlich

Der frühere französische Fußball-Star Thierry Henry wurde am Mittwoch als neuer Trainer des AS Monaco präsentiert - und sorgte dabei auch gleich für große Aufregung. Grund: Der einstige Welt- und Europameister redete sich in einen Rausch. Auf die Frage eines englischen Journalisten, welcher Trainer ihn am meisten geprägt hätte, antwortete Henry unfassbare vier Minuten lang. Und das auch noch auf Englisch. Da hatte der Dolmetscher mal richtig viel Arbeit. Aber sehen und hören Sie selbst - oben gibt es das Video.