Luca Kaiser twittert: „Österreich ist eine Nazion“

Luca Kaiser begründet die „Nazion“ im Gespräch mit der „Krone“ so: „Das war eine Überreaktion auf rechtsextreme Ausritte der FPÖ, die ich in der Wortwahl zurücknehme.“ Kickl habe ja Asylwerber „konzentrieren“ wollen. Es werde keine provokanten Einträge mehr geben, so Kaiser junior.