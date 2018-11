2019 naht: Einen von zehn Kalendern gewinnen!

4. Was ich an dir liebe



Ein Jahr voller Komplimente, Liebesbotschaften und gemeinsamer Erinnerungen - was gibt es Schöneres? Mit diesem Was ich an dir liebe-Wochenkalender für 2019 kannst du genau das verschenken. Jede Woche gibt es neue außergewöhnliche und abwechslungsreiche Fragen, Anregungen und Ankreuzmöglichkeiten oder Platz zum Einkleben von Fotos. So kann der Kalender schnell und einfach ausgefüllt und zu einer individuellen, ganz persönlichen Liebeserklärung gemacht werden.



Was ich an dir liebe: Wochenkalender, mvg, ab 14,99 Euro