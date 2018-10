Heiß begehrt: Topklubs jagen Ex-Sturm-Star Avdijaj

Zum Vergleich: In seinem Schalke-Vertrag war eine Ausstiegsklausel in Höhe von 47 Millionen Euro verankert! Weshalb Sturm Graz seinen Offensiv-Allrounder trotz 13 Treffern und elf Vorlagen in 45 Pflichtspielen wieder nach Deutschland ziehen lassen musste. Dabei kam Donis auch dank seiner markigen Sprüche bei den Grazer Fans richtig gut an.