Janko wusste nicht, was er mit Schleife tun soll

Alaba, Arnautovic oder doch Prödl? Viel wurde in der letzten Woche über die Rolle des Kapitäns unserer Nationalmannschaft und das Tragen der ÖFB-Schleife diskutiert. Am Ende bekam sie Marc Janko von Sebastian Prödl bei dessen Einwechslung überreicht. Doch der Stürmer wusste beim 0:2 in Dänemark gar nicht so recht, was er mit der Binde machen sollte.