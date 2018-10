„SPÖ muss aufhören, die Menschen zu bevormunden“

Bei der Mindestsicherung plädiert Luger dafür, Flüchtlinge aus dem System rauszunehmen. Stattdessen sollten sie „in einem eigenen sozialen Netz verstärkt mit Sachleistungen und Integrationsangeboten“ unterstützt werden. „Aber dafür gibt es in der SPÖ halt wenig Applaus“, so der Linzer Bürgermeister. Vor allem in Wien wehrt sich die rot-grüne Stadtregierung gegen Pläne der Bundesregierung, Flüchtlinge in der Mindestsicherung herabzustufen bzw. einen Teil in Sachleistungen abzugelten oder Leistungen an Deutschkenntnisse zu koppeln.