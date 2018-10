Neue Taser, mehr Beamte: Justizwache rüstet auf

Sie sind zwar nicht kriminell, verbringen aber dennoch praktisch die Hälfte ihres Lebens im Gefängnis - 3422 Beamte zählt die Justizwache aktuell, und es sollen im kommenden Jahr um 200 mehr werden. „Denn stockt die Polizei auf, muss die Justiz nachziehen“, so Minister Josef Moser (ÖVP) am Rande eines Besuchs der Strafvollzugsakademie in Wien.