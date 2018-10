Englands „Three Lions“ auf 3:2-Beutezug in Spanien

Alcacer, der in zuvor 14 Länderspielen acht Tore erzielt hatte, blieb zunächst auf der Bank und musste mit ansehen, wie die Gastgeber von den Engländern schwindlig gespielt wurden. Erstmals in ihrer Fußball-Geschichte lagen die Spanier, die das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatten, in einem Pflichtspiel zur Pause daheim so klar in Rückstand. Nach 57 Minuten wurde Alcacer von Trainer Luis Enrique eingewechselt und stand gerade 96 Sekunden auf dem Platz, als ihm völlig ungedeckt der Kopfball-Treffer zum 1:3 gelang. Für den Schlusspunkt sorgte Sergio Ramos in der achten Minute der Nachspielzeit.