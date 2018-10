Schuss in Spital! Türkei-Star drohen 12 Jahre Haft

Wilde Szenen

Turan, der aktuell vom FC Barcelona an den türkischen Erstligisten Basaksehir verliehen ist, soll vergangene Woche in einem Istanbuler Nachtclub mit dem national bekannten Sänger Berkay Sahin aneinandergeraten sein. Laut Medienberichten war Turan zuvor dessen Frau zu nahe gekommen. Diese gab an, sie sei von Turan belästigt worden. Sahin brach sich beim Raufhandel angeblich die Nase und suchte ein Krankenhaus auf. Turan soll ihm dorthin gefolgt sein - mit einer Waffe an der Hüfte, die laut Berichten irrtümlich losging.