Britischer Mountainbiker in Frankreich erschossen

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Briten, der seit 2011 in der Region lebte und in Les Gets ein Restaurant betrieb. Englischen Medienberichten zufolge war der Mann durch seine Sportkleidung gut sichtbar und nahe Montriond auf 1350 Meter Seehöhe am Rande eines Waldes auf einer speziellen Strecke für Mountainbikes unterwegs.