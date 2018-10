Melania Trump: Seine Affären „kümmern mich nicht“

Erste Ausschnitte des Interviews wurden am Donnerstag ausgestrahlt. In einem Teil des Gesprächs sagte Melania, sie halte sich für den am meisten gemobbten Menschen der Welt. Trotzdem fühle sie sich in ihrem neuen Leben in Washington wohl. „Ich genieße es. Ich liebe es wirklich, in Washington und im Weißen Haus zu leben.“