„Ich hätte Angst, einen Penis zu haben“

US-Pornostar Stormy Daniels kann die Aussage von US-Präsident Donald Trump nachvollziehen, es sei eine „beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika“. „Das ist absolut wahr. Ich hätte Angst, in diesen Tagen einen Penis zu haben“, sagte die 39-Jährige am Rande der „Venus“-Erotikmesse in Berlin, die sie am Donnerstag eröffnen durfte.