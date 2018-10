Mladenovic vor Augen von Freund Thiem chancenlos!

„Vom Ergebnis her sah es leichter aus, als es wirklich war“, meinte Petkovic nach ihrem Erfolg in 70 Minuten. Die 31-Jährige hatte das Match aber von Beginn an sicher im Griff. Das sah auch Mladenovic so: „Ich denke, sie hat sehr gut gespielt, war sehr aggressiv. Ich habe zu viele Fehler gemacht. Aber ich habe dennoch gute Erinnerungen an Linz, ich bin hier sehr gut aufgenommen worden“, so Mladenovic. Petkovic trifft nun im ersten Halbfinale am Samstag (ab 14 Uhr) auf die Qualifikantin Jekaterina Alexandrowa (RUS). Diese setzte sich im letzten Halbfinale gegen ihre als Nummer sechs eingestufte Landsfrau Anastasia Pawljutschenkowa 6:3, 7:5 durch.