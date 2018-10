Olympia-Sensation Ledecka droht ein Startverbot

Wegen Weltmeisterschaften in der Zwickmühle

Der Streit mit dem Verband ist nicht das einzige, was Ledecka Sorgen macht. Im Februar 2019 stehen Weltmeisterschaften sowohl im Snowboard (Park City/USA) als auch im Ski (Aare/Schweden) an, ein Antreten bei beiden ist für Ledecka fast unmöglich. „Ich hoffe noch immer, sie ändern etwas am Programm“, lautet ihre vage Hoffnung. „Ich würde gerne bei beiden dabei sein.“