Krach in der MotoGP! Lorenzo geht auf Marquez los

Der Ducati-Pilot war nach einem Sturz am Freitag im freien Training nicht zum Rennen angetreten. Der Spanier hatte sich bereits vor zwei Wochen in Aragon eine Zehe und den Mittelfuß gebrochen und macht Marquez nun dafür verantwortlich. Im Gespräch mit ‘Motorsport-Total‘ poltert er: „Ich dachte, dass sich Marc mit 25 geändert hätte. Aber wir haben alle gesehen, was in Argentinien passiert ist - und jetzt in Aragon. Manchmal schaltet sich sein Gehirn ab.“ Rumms! Die beiden sollen nächste Saison gemeinsam für Honda fahren.