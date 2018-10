Leutgebs Spiele: Nächste Bronzemedaille für Judoka

Schwimmerin Marlene Kahler kam über 200 m Kraul an die achte Stelle. „In der Früh war ich über meine Zeit und den Finaleinzug noch überrascht, aber jetzt habe ich am Ende doch meine Beine gespürt“, meinte die 800-m-Bronzemedaillengewinnerin. Freitag tritt sie noch über ihre Paradestrecke 400 m Kraul an. Nach vier Wettkampftagen hält Österreich damit bei fünf Medaillen. „Das kann sich sehen lassen. Viele der Athleten im Youth Olympic Team Austria 2018 haben großes Potenzial und sind bereits ausgesprochen weit auf ihrem Weg zum Top-Athleten. Es macht Spaß, mit diesem Team mitzufiebern“, zog ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel eine Zwischenbilanz.