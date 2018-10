Zu alt für IOC! FIS-Chef Kasper muss aufhören

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bei seiner Versammlung in Buenos Aires am Dienstag unter anderen den Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, und den Vorsitzenden des Internationalen Turnerbundes, Morinari Watanabe, in das Gremium gewählt. Der Brasilianer und der Japaner gehören zu den insgesamt neun neuen Mitgliedern.