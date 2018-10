Walkner übernahm Gesamtführung in Marokko-Rallye

Walkner zeigte nach seinem Vorjahressieg einmal mehr, dass er sich in Marokko wohlfühlt. „Ich bin heute als Erster gestartet und mein Ziel war es, dass mich die anderen nicht einholen“, sagte der Kuchler. „Ich habe mein Tempo an die echt schwierige Navigation angepasst. Die Zeit konnte ich aber in den Geraden wieder reinholen.“ Am Montag wartet eine Marathonetappe.