Was würde Jörg Haider heute sagen, Frau Haubner?

Gibt es ein Ritual, mit dem Sie sich an ihn erinnern?

Unsere Mutter, die vor zwei Jahren verstorben ist, hat alle Fotos von ihm in schöne Alben geklebt und beschriftet. In diesen Alben blättere ich sehr oft und dann lasse ich die Zeit mit ihm Revue passieren. Auf vielen Bildern ist Jörg mit Menschen drauf, die ich gar nicht kenne. Aber ich sehe, wie er ihnen zuhört. Er ist immer so positiv auf die Menschen zugegangen, wollte verstehen, welche Probleme, welche Sorgen sie haben und hat dann versucht, ihnen konkret zu helfen. Das alles sind Erinnerungen an den Menschen Jörg Haider, aber auch an den menschlichen Politiker Jörg Haider.