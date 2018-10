3:4! Doppeltorschütze Rep rockt Lavanttal-Arena

Aufsteiger TSV Hartberg hat am Samstag in einem kuriosen Spiel beim WAC seinen ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Steirer setzten sich in Wolfsberg mit 4:3 (1:2) durch. WAC-Coach Christian Ilzer unterlag dem Club, den er in der Vorsaison zum Aufstieg geführt hatte. Matchwinner in einer von Tormannfehlern geprägten Partie war Rajko Rep mit einem Doppelpack (24., 87.).