Schicksal von Schlössern ist weiterhin unklar

Kein Plan nach Museumsabsiedelung

Eine Zukunft für die Instrumentenausstellung im Schloss Kremsegg in Kremsmünster gibt es dagegen nicht. Wie berichtet, will das Land die Sammlung mit Ende 2018 nach Linz siedeln. Das Museum verschlang nämlich jährlich rund 470.000 € an Zuschüssen. Erst sollte das Schloss ans Land zurückfallen, doch nun will das der Museumsverein „Musica Kremsmünster“ selbst machen: „Wir kümmern uns um die Verwertung, wissen aber noch nicht, was damit passiert. Wir wollen einen Verkauf an einen Privaten vermeiden“, sagt Kremsmünsters Bürgermeister Gerhard Obernberger, der im Verein ist.