Stars ignorieren ihren Coach - Aus für Mourinho?

Es brodelt bei Manchester United. Das 0:0 in der Champions League genügte freilich nicht den Ansprüchen der Red Devils. Für mindestens ebenso viel Furor sorgt im britischen Boulevard aber ein anderer Umstand. Die beiden ManU-Exzentriker Paul Pogba und Alexis Sanchez klatschten vor Anpfiff im Spielertunnel mit ihrem (ungeliebten) Cheftrainer demonstrativ nicht ab. Ein Zeichen dafür, dass Jose Mourinho seine Mannschaft nicht mehr erreicht und in Old Trafford bald Geschichte ist?