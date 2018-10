Krankl: Kühbauer hätte Rapid absagen müssen

Kritik an Bickel

Krankl äußerte im „Sky“-Studio auch Kritik an Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel. „Das letzte Mal hat der Sportdirektor mit dem Trainer gehen müssen. Sportdirektor und Trainer gehören zusammen. Das ist die sogenannte sportliche Leitung und die sportliche Leitung bei Rapid hat, wie wir alle wissen, versagt. Da gehört Fredy Bickel auch dazu“, so der 65-Jährige und ergänzt: “Jetzt tu ich mir schwer, weil ich ihn kennen gelernt habe. Er ist ein sympathischer Mensch, respektvoll, aber es hat nichts damit zu tun, dass er den Trainer bestellt hat und eigentlich mit ihm die Reise antreten muss.“