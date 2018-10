Kühbauer brennt auf die Chance im Pulverfass Rapid

Als Ernst Dokupil am 3. Juni 1997 beim 7:0 gegen die Admira Didi Kühbauer in seinem letzten Spiel (er hatte bereits bei Real Sociedad unterschrieben) für Rapid unter Standing Ovations in Hütteldorf vorzeitig vom Feld nahm, für ihn keinen neuen Spieler einwechselte, wusste jeder: Eines Tages wird der Fan-Liebling, der fünf Jahre für Rapid (von 1992 bis 1997) spielte, Cupsieger und Meister wurde, ins Europacup-Finale einzog, wieder zu Grün-Weiß zurückkehren. Und jetzt ist es so weit!