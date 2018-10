Golf: Europas Ryder-Cupper feiern mit Bett-Szene

Der 35-jährige Italiener Molinari und der acht Jahre jüngere Engländer Fleetwood hatten am Freitag und Samstag beim 42. Ryder Cup in der Nähe von Paris alle ihre vier Doppel gewonnen und sich dadurch als „Moliwood“ einen Ehrennamen gemacht. Molinari, der die Jahreswertung auf der European Tour anführt, gewann am Sonntag auch sein Einzel und holte damit als erster Ryder Cupper seit 1979 alle fünf möglichen Punkte.