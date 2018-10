Terrorverdacht: Sechs Rechtsextreme festgenommen

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Montag in den Bundesländern Sachsen und Bayern sechs deutsche Männer festnehmen lassen. Sie werden dringend verdächtigt, eine rechtsterroristische Vereinigung namens „Revolution Chemnitz“ gegründet zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die Beschuldigten der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben.