Stallorder! Hamilton fährt weiter Richtung Titel

So siegte Hamilton zum bereits dritten Mal in Sotschi, wo Mercedes weiterhin ungeschlagen ist. Weiter geht es am 7. Oktober in Japan (Suzuka). Bei noch fünf ausstehenden Rennen könnte Vettel selbst bei fünf Siegen maximal 35 Punkte aufholen, wenn Hamilton jeweils Zweiter wird. Rechnerisch kann die WM aus Vettels Sicht schon beim übernächsten Rennen in den USA endgültig verloren sein.