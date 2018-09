Wein ist in Mode

Was ist gerade in Mode? Lila, Rot, Gelb und Neon: Das sind unter anderem die Trendfarben für diese Herbst/Winter-Saison. Dazu kommt, oh Schreck, dass Jacken und Mäntel wieder in Übergrößen getragen werden. Kalt wird einem da garantiert nicht, passen doch mindestens drei Pullis darunter. Mode fasziniert und war nie vielseitiger und individueller als heute. Alltagstauglich oder exzentrisch, alles ist erlaubt. Streetstyles machen es vor: Klassiker und Trends werden gemixt oder neu interpretiert.