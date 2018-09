Jan Ullrich kontert: „Habe niemanden attackiert“

Ullrichs Espakapden: Escortdame gewürgt, Haft, Klinik

Ulrich war im August bereits in Frankfurt vorübergehend festgenommen worden, weil er in einem Hotel eine Escortdame gewürgt haben soll. Gegen ihn wird daher unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Aufgrund seines Zustand wurde er anschließend vorübergehend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Danach begab er sich laut Medienberichten in eine Entzugsklinik bei Frankfurt, um eine Therapie zu beginnen.